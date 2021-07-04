У Криму нова масштабна повінь: є загиблі та постраждалі – фото

Окупований Росією Крим знову затопило. Сильні зливи з ночі накрили регіон. Підтоплення уже зафіксували в Бахчисараї, Ялті та під Севастополем.

Стало відомо про загибель людини, але обставини її смерті не повідомляються. Про це мовиться у російських виданнях.

До теми Потоп в окупованому Криму: з берегів вийшли одразу 3 річки – відео шокують

Так званий "представника уряду Криму" Євген Кабанов заявив, що відомо про жінку, яка зникла безвісти. А також ще одна постраждала.

"Вона перебуває в лікарні. Ще одна (жінка – 24 канал) пропала безвісти. Ведуться її пошуки", – додав Кабанов.

Нова повінь в Криму: що про неї відомо

В одному з сіл Бахчисарайського району підтопило 50 приватних будинків. Звідти почали евакуйовувати місцевих мешканців. Підвищення рівня води фіксують у річках:

Бельбек;

Коккозка;

Бага.

Тож влада окупованого півострову попросила людей, які живуть поруч із річками задля безпеки полишати свої будинки. На Сході Бахчисараю селевий потік зійшов на дорогу. Там підтопило підвальні приміщення у психоневрологічному інтернаті.

Так звана "влада Криму" оголосила на півострові штормове попередження.

У селі Новобобровка річка Бага потоком принесла сміття на дорогу між селами Джерельне та Передове. Тимчасово там обмежили рух. Через ремонтні роботи на аварійних водопровідних та електромережах без питної води залишилися Сімферополь, Алушта, Керч та Красногвардійський район. У Євпаторії знову відімкнули світло.



Наслідки нової повені в Криму / Фото з фейсбуку Яніни Павленко



Сильні зливи на півострові продовжуватимуться / Фото з фейсбуку Яніни Павленко

Які прогнози в синоптиків

За прогнозами синоптиків, сильні зливи в Криму будуть і завтра, 5 липня, особливо в західних, південних, східних та центральних районах півострова. Місцями у річці Бельбек очікують підвищення рівня води на 2 – 3 метри. Синоптики прогнозують також сходження селевих потоків.