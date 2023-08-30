Масштабна пожежа на аеродромі у Пскові: ЗМІ пишуть про 4 пошкоджені Іл-76

Близько півночі 29 серпня потужні вибухи пролунали у районі аеропорту у Пскові. Згодом стало відомо про пожежу та те, що внаслідок "бавовни" пошкоджень зазнали 4 вантажні літаки Іл-76.

У місцевих телеграм-каналах дуже активно обговорювали те, що відбувається у Пскові. На аеродромі, який буцімто атакували безпілотники, відсутні стратегічні бомбардувальники або інші ракетоносії. Але його ворог теж використовує у військових цілях.

Читайте також "Ласкаво просимо у 24 лютого, друзі": у районі аеропорту Пскова пролунали потужні вибухи

Стало менше вантажних літаків

Власне, на аеродромі з назвою "Крєсти" дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він оснащений вантажними літаками Іл-76. Тими самими повітряними суднами, які з Ірану привозять "Шахеди".

Російські ЗМІ ближче до 1 ночі 30 серпня зазначили, що у Пскові пошкоджені чотири Іл-76. Мовляв, це сталося після атаки безпілотників по військовому аеродромі.

Унаслідок атаки безпілотників пошкоджень зазнали чотири літаки Іл-76. Почалася пожежа, вогнем охоплено два повітряні судна,

– сказав співрозмовник в екстрених службах.

Так звані дрони атакували не лише військовий аеродром "Крєсти", а й Черьохінську військову базу та сховище палива, розташоване поблизу аеропорту.