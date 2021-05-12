Вогонь було видно за десятки кілометрів: в Івано-Франківську вирувала масштабна пожежа – відео

У Івано-Франківську 12 травня спалахнула масштабна пожежа у складському приміщенні. Відомо, що площа пожежі становить більш ніж тисячу квадратних метрів.

Пожежникам про займання повідомили орієнтовно о 13 годині. Пожежа виникла на складі, що вулиці Польовій (в районі аеропорту).

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Деталі пожежі

Пожежа виникла в одноповерховому приміщенні. На місце займання виїхали пожежники кількох рятувальних частин. Також до пожежі залучили 42 особи та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 39 осіб та 10 одиниць техніки.



Надзвичайники ліквідували пожежу на складі / Фото ДСНС України

Місцеве видання "Галка" повідомляє, що дим з пожежі видно за десятки кілометрів від Івано-Франківська. Попередньо у ДСНС повідомили, що жертв та постраждалих немає.

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Пожежники орієнтовно о 14:21 локалізували, а о 16 години – ліквідували займання. Площа пожежі становить 1,5 тисячі квадратних метрів.

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