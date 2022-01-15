Масштабна пожежа в Одеській області: горить територія національного парку

На Одещині спалахнула масштабна пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється.

На місті пожежі працюють пожежники та рятувальники. Однак погода ускладнює боротьбу зі стихією.

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Вогонь охопив велику територію

Причини займання поки невідомі. За даними місцевих телеграм-каналів, вогонь охопив близько 5 гектарів та продовжує стрімко поширюватися. У мережі оприлюднили відео пожежі.

Гасіння вогню, крім сильного вітру, ускладнює відсутність доїзду до території, де виникла пожежа.

Пожежа в національному парку на Одещині: дивіться відео

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