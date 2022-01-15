Масштабна пожежа в Одеській області: горить територія національного парку
15 січня 2022 , 17:44Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Новости Одесса"
На Одещині спалахнула масштабна пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється.
На місті пожежі працюють пожежники та рятувальники. Однак погода ускладнює боротьбу зі стихією.
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Вогонь охопив велику територію
Причини займання поки невідомі. За даними місцевих телеграм-каналів, вогонь охопив близько 5 гектарів та продовжує стрімко поширюватися. У мережі оприлюднили відео пожежі.
Гасіння вогню, крім сильного вітру, ускладнює відсутність доїзду до території, де виникла пожежа.
Пожежа в національному парку на Одещині: дивіться відео
Останні гучні випадки пожеж в Україні
- У Харкові 11 січня виникла пожежа на території Благовіщенського собору. Вогонь охопив бідвлю біля храму. На щастя, ніхто не постраждав.
- У місті Бородянка під Києвом 13 січня спалахнула масштабна пожежа на складах із шинами. Вогонь охопив 1 500 квадратних метрів. Пожежа також обійшлася без постраждалих та жертв.
- Того ж дня у центральному корпусі Харківського національного університету імені Каразіна сталася пожежа. Через це евакуювали студентів