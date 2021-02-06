Як у фільмах про апокаліпсис: масштабні лісові пожежі в Австралії видно з Космосу – фото

Лісові пожежі, які вирують в Австралії з 2019 року, стали настільки масштабними, що їх вже видно з Космосу. Світлини червоного континенту зробив супутник метереологічного агентства Японії Himawari-8.

На фото можна побачити не тільки пожежі, а і димовий шлейф. Він підіймається і застеляє територію аж до Нової Зеландії.

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Як зробили фото

Супутник Himawari-8 запустили в жовтні 2014 року. Зараз він перебуває на орбіті в районі Австралії приблизно в 35 тисяч кілометрів над Землею. Небесне тіло робить фотографії в реальному часі кожні 10 хвилин.



Пожежі в Австралії видно з Космосу / Фото Himawari-8

Що відомо про пожежі

Лісові пожежі, які вирують в Австралії з вересня, вже забрали життя 19 людей у двох штатах. Зараз вогонь насувається на місто Маллакута на східному узбережжі Австралії. За інформацією BBC, жителів міста і туристів евакуйовує австралійський військово-морський флот.

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Загалом у південно-східних штатах Новий Південний Уельс і Вікторія вирує понад 200 пожеж. Влада штату Новий Південний Уельс з п'ятниці, 5 лютого, оголосили надзвичайний стан і дали розпорядження на примусову евакуацію людей.

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