Масштабні повені в США забрали життя понад 40 людей
3 вересня 2021 , 04:13Читать новость на русском
Джерело:The Guardian
У Нью-Йорку та на північному сході США продовжує вирувати ураган Іда, що спричинив потужні зливи й сильні повені. Внаслідок негоди загинули вже понад 40 людей.
Загалом через негоду постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд.
До слова Вперше в історії Нью-Йорк накрила повінь: вже є 9 жертв
Наслідки негоди в США:
Через повені й ураган, від яких продовжує оговтуватись західне узбережжя Сполучених Штатів, загинули вже понад 40 людей.
Коли ураган вдарив по Луїзіані, 300-тисячне місто Новий Орлеан залишилось знеструмленим.
Крім того, Іда призвела до значно підвищення рівня річок у середній Атлантиці й Новій Англії.
Коротко про ураган Іда:
- Іда почав вирувати у південних регіонах США 29 серпня. Швидкість вітру перевищувала 240 кілометрів на годину.
- Вночі 30 серпня Джо Байден заявив, що стихія може призвести до людських жертв.
- Він оголосив надзвичайну ситуацію у Луїзіані.
- Спершу була інформація про 9 жертв стихії, та потім їхня кількість зросла до 23.