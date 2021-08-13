Масштабні повені в Туреччині: вже 31 людина загинула
Джерело:Hurriyet
Через повінь у Чорноморському регіоні Туреччини кількість загиблих знову зросла. Цього разу вже повідомили про загибель 31 людини.
Через повінь 330 населених пунктів залишились без світла. Про це заявили в агентстві з надзвичайних ситуацій Туреччини.
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У Туреччині кількість жертв зросла
Станом на 13 серпня, загинула вже 31 людина.
29 людей загинули в результаті повені в провінції Кастамону і ще 2 людей – в Синопі,
– повідомили у відомстві.
Через негоду довелось евакуювати 1700 людей з допомогою гелікоптерів та човнів. Без світла залишилось 112 сіл у провінції Кастамону, 86 – у Синопі. Однак загалом, без електрики залишилось 330 населених пунктів.
Також стихія знищила 5 мостів, через це влада перекрила частину доріг. Для порятунку людей вертольоти сідають на дахи будівель.
Для роботи у постраждалих регіонах залучили: понад 895 працівників у Бартині, 2333 – у провінції Кастамону та ще 1532 – у Синопі.
Що відомо про негоду в Туреччині: коротко
- 12 серпня у Туреччині погасили масштабні лісові пожежі. Та повінь там розпочалась ще 10 серпня. Негода найсильніше вдарила по провінціях Синоп і Бартин. Також від повені постраждали провінції Карабюк та Кастамону.
- Через це у провінції Кастамону звалився 8-поверховий будинок. Окрім того, завалилася частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк.
- Губернатор провінції Бартин Сінан Гюнер заявив, що "ми врятували заблокованих людей з будинків, розташованих у річищах річок. Наші бригади також рятували людей, які застрягли в машинах".
- 13 серпня президент країни Реджеп Ердоган вирушив у постраждале місто Бозкурт. Там він мав оглянути наслідки негоди та зустрітись з місцевими мешканцями.