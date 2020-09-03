Міністр внутрішніх сил Арсен Аваков 3 вересня прилетів на Харківщину, де палають масштабні пожежі. Наразі міністр перебуває в епіцентрі події.

Аваков прибув на Харківщину, щоб спостерігати за пожежами з повітря. Також міністр координуватиме дії підрозділів МВС під час гасіння пожеж. Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк у фейсбуці.

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Що відомо про пожежі на Харківщині

У Харківській області 2 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі.

У селі Дороб'ївка Горічанського району загорівся ліс. Через сильний вітер вогонь поширився на сусідні села.

У пожежах згоріли 22 житлових будинки.

Понад 30 людей відселили.

Площа, яку охопили пожежі, становить 500 гектарів.

Наразі осередки вогню ліквідували.

Окрім цього, пожежа зайнялась у лісі Чугуївського району. До вечора 2 вересня вогонь вдалось погасити.

Пожежі на Луганщині

У кількох районах Луганської області теж палають пожежі.

Наразі ліквідували 16 осередків загоряння, 6 продовжують гасити.

Вогонь знищив 13 покинутих будинків.

На жаль, 1 людина загинула, 2 отримали сильні опіки.



Аваков летить на Харківщину / Фото з фейсбук-сторінки Зоряна Шкіряка



Рятувальники гасять пожежі на Харківщині / Фото з фейсбук-сторінки Зоряна Шкіряка



Згарище, що лишилось на місці пожеж / Фото з фейсбук-сторінки Зоряна Шкіряка