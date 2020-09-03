Масштабні пожежі на Харківщині: Аваков прилетів на місце подій – фото
Міністр внутрішніх сил Арсен Аваков 3 вересня прилетів на Харківщину, де палають масштабні пожежі. Наразі міністр перебуває в епіцентрі події.
Аваков прибув на Харківщину, щоб спостерігати за пожежами з повітря. Також міністр координуватиме дії підрозділів МВС під час гасіння пожеж. Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк у фейсбуці.
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Що відомо про пожежі на Харківщині
- У Харківській області 2 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі.
- У селі Дороб'ївка Горічанського району загорівся ліс. Через сильний вітер вогонь поширився на сусідні села.
- У пожежах згоріли 22 житлових будинки.
- Понад 30 людей відселили.
- Площа, яку охопили пожежі, становить 500 гектарів.
- Наразі осередки вогню ліквідували.
- Окрім цього, пожежа зайнялась у лісі Чугуївського району. До вечора 2 вересня вогонь вдалось погасити.
Пожежі на Луганщині
- У кількох районах Луганської області теж палають пожежі.
- Наразі ліквідували 16 осередків загоряння, 6 продовжують гасити.
- Вогонь знищив 13 покинутих будинків.
- На жаль, 1 людина загинула, 2 отримали сильні опіки.
Аваков летить на Харківщину / Фото з фейсбук-сторінки Зоряна Шкіряка
Рятувальники гасять пожежі на Харківщині / Фото з фейсбук-сторінки Зоряна Шкіряка
Згарище, що лишилось на місці пожеж / Фото з фейсбук-сторінки Зоряна Шкіряка