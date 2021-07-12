Масштабні протести охопили Кубу: чим невдоволені люди – відео
Джерело:DIARIO DE CUBA
Тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту. Вони обурені через економічну кризу та погану боротьбу влади з коронавірусом.
Не подобаються кубинцям і повільні темпи вакцинації проти COVID-19. А поруч із цим – дефіцит ліків.
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"Батьківщина і життя!"
Щонайменше у восьми містах та муніципалітетах Куби тисячі людей вийшли на протести. Протестувальники скаржаться:
- На неефективну боротьбу з коронавірусом, погані темпи вакцинації, економічну кризу, дефіцит продуктів та ліків.
- Також людей не влаштовує некомпетентність влади та однопартійна система радянського зразка.
На вулицях вони вигукують гасла "Свобода, свобода" та "Батьківщина і життя".Зверніть увагу: за даними телеграм-каналу NEXTA, налаштовані протестувальники рішуче – вони бунтують і громлять магазини. Тим часом на Кубі вже відключили інтернет.
У столиці Куби Гавані влада вивела на вулиці машини спецпризначенців. Водночас президент країни Мігель Діас-Канель звернувся до нації з проханням – вийти на вулиці.
- Але не щоб долучитися до протестів, а щоб протистояти їм.
- Діас-Канель назвав протести "провокаціями", а звинуватив в усьому "американську імперію".
Варто зауважити, що криза на острові дійсно частково пов'язана зі США – Білий дім і за Дональда Трампа, і за Джо Байдена підтримує санкційний режим проти Куби. Навіть попри те, що Рауль Кастро у 2021 році відійшов від влади.
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