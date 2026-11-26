У тимчасово окупованому Криму 26 листопада сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися майже весь півострів.

Про це повідомило окупаційне підприємство "Крименерго".

Що відомо про знеструмлення Криму?

Підконтрольне російській владі підприємство "Крименерго" повідомило про відключення електроенергії на півострові через аварію. Водночас у "Севастопольенерго" заявили, що без світла залишився майже весь Крим.

Обмеження електропостачання торкнулися десятків населених пунктів. Зокрема, світло зникло в Сімферополі, Євпаторії, Алушті та Керчі. Тривалість відключень у деяких районах може сягати 12 годин.

Через відсутність напруги в контактній мережі в Євпаторії зупинилися трамваї. У Сімферополі частину тролейбусних маршрутів замінили автобусами.

Проблеми з електропостачанням у Криму виникли не вперше. Ще 21 листопада окупаційна влада запроваджувала обмеження через дефіцит потужності. Тоді без світла залишилися населені пункти п'яти районів півострова та частина Білогірська.

Також вранці 26 листопада повідомлялося про вибухи в окупованих Севастополі та Сімферополі. Чи пов'язане нинішнє знеструмлення з цими подіями, наразі достеменно невідомо.

Водночас частина споживачів у семи областях України також залишилася без електроенергії. Станом на ранок 26 листопада знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Енергетики вже проводять ремонтні та відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів ускладнюють роботу ремонтних бригад.

Через дефіцит електроенергії 26 листопада в більшості регіонів діють графіки погодинних відключень для населення. Для промислових споживачів також запровадили обмеження потужності, щоб уникнути перевантаження енергосистеми.

Лише протягом минулого тижня Росія понад 100 разів атакувала енергетичний і нафтогазовий сектори України, спричинивши 224 аварійні інциденти.