Масштабний наступ на Донбас – це питання найближчих днів, – Веніславський

Російські військові зараз перегруповуються та укомплектовуються, щоб здійснити новий наступ на Донбас. ЗСУ очікує цього вже найближчими днями.

Про це заявив народний депутат Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

До теми "Є щонайменше одна причина": чому неможливий тотальний відступ військ Росії з України

За його словами, наступ на Донбас – це питання найближчих днів, бо їм потрібно зараз продемонструвати хоча б програму-мінімум – захоплення Луганської та Донецької областей. І російська пропаганда запевняє, що цю ціль досягнуть,

Але з точки зору військового керівництва України, це завдання не буде виконано, як і завдання, яке росіяни ставили перед собою, коли намагалися атакувати Київ чи Харків,

– заявив Веніславський.

Він додав, що окупанти розуміють, що навіть тих мінімальних цілей, які вони перед собою ставили, досягнути не вдасться.

Нардеп підтвердив, що російські військові зараз перекуповують свої сили.

"Ті окупанти, хто був виведений з Київської та Житомирській областях перебувають на доукомплектуванні та поповненні втрат у війська РФ. Але з цим теж є проблеми, бо після відсічі ЗСУ, вони не готові ще раз відчути наші удари", – каже Веніславський.

Він запевнив, що також в планах РФ у максимумі – захоплення частини Запорізької та Херсонської областей, щоб зробити сухопутну дорогу до окупованого Криму.

До слова, президент Володимир Зеленський очікує великої битви проти Росії на Півдні та Сході України. Зеленський заявив про те, що буде не одна битва. За його словами, це буде нова хвиля цієї війни.

Цікаве відео – на Росії готуються до партизанської війни: