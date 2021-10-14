У масштабній пожежі на Тайвані загинули майже 50 людей, – ЗМІ
14 жовтня 2021 , 13:19Читать новость на русском
Джерело:The Washington Post
За офіційними даними, жертвами масштабної пожежі на півдні Тайваню стали щонайменше 25 людей. Водночас рятувальники повідомили про 46 жертв.
Окрім того, відомо про щонайменше 41 постраждалого. Кількість госпіталізованих не оприлюднюють.
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Деталі пожежі
- Вогонь у 13-поверховому будинку спалахнув у ніч з 13 на 14 жовтня.
- Причини пожежі не оприлюднюють.
- Полум'я швидко охопило будівлю, з нижніх поверхів йшов густий дим.
- Рятувальники боролися з вогнем до ранку.
- Очевидці розповіли, що перед пожежею пролунали близько 3 вибухів.
- Нижні поверхи будівлі фактично вигоріли.
- Будинку було близько 40 років. На нижніх поверхах були крамниці.
Пожежа на острові Гуанаха
- Масштабна пожежа спалахнула на курортному острові Гуанаха у Карибському басейні.
- Вогонь знищив понад 200 будинків та промислових будівель.
- На щастя, жертв не було.
- Однак відомо про щонайменше 4 постраждалих.
- Міністр з надзвичайних ситуацій Макс Гонсалес заявив: "можемо підтвердити, що людських втрат немає. Але є величезні матеріальні збитки".
- Сотням острів'ян були змушені тікати якомога далі від вогню.