Mastercard заблокував доступ до платіжної мережі низці російських фінансових інститутів

Світ продовжує жорстко відповідати на вторгнення Росії в Україну. Зокрема, Mastercard заблокував доступ до платіжної системи багатьом фінансовим установам держави-агресорки.

Росія напала на Україну близько 5:00 24 лютого. Окупанти досі продовжують бомбардувати українські міста.

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Низку фінустанов Росії відключили від Mastercard

На Росію чекають нові заборони через повномасштабне військове вторгнення в Україну. Світ засуджує агресію окупантів, через яку гинуть мирні жителі, зокрема, діти.

У зв'язку із введенням санкцій проти держави-агресорки, у компанії Mastercard вирішили заблокувати доступ до платіжної системи багатьом російським фінустановам. Однак їхні назви поки не повідомили.

Окрім цього, Mastercard продовжить співпрацювати з регулювальними органами, аби повністю дотримуватися зобов'язань щодо дотримання санкційних розпоряджень.

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