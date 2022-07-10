Українські морпіхи показали, як броньовики Mastiff нищать окупантів

Нашим героям вдається завдавати ворогу великих втрат та ламати усі його плани. Кожного дня проблема поповнення втрат стає для росіян все більшою.

Вже 137 днів нашим героям вдається не лише тримати оборону, а й руйнувати майже всі плани російських окупантів. Попри шалені втрати ворог не відмовляється від своїх планів, але втілювати їх у життя йому стає дедалі важче.

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Броньовики Mastiff у дії

Наші герої показали, якого страху наганяють на ворога за допомогою броньованих машин Mastiff. Вона вміщає двох членів екіпажу та здатна перевозити 8 воїнів.

Максимальна швидкість машини – 90 кілометрів на годину, її озброєння може складатися з кулеметів або автоматичного гранатомета.

Як Mastiff допомагають нищити ворога: відео

Війна росії з Україною: останні події

білорусь допомагає російським окупантам не лише обстрілювати ракетами мирні українські міста. Стало відомо, що через їхню територію російські окупанти вивозять вкрадене в Україні зерно.

Ситуація на фронті залишається важкою, але під контролем ЗСУ. Ворог не припиняє штурмових дій та спроб йти в наступ, але похизуватися великими успіхами не може.

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