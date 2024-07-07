Не вірю у реформи, – політолог сказав, чи можливі зміни в Ірані після виборів

В Ірані відбулись президентські вибори, на яких перемогу здобув Масуд Пезешкіан. Його називають прихильником реформ. Однак, найімовірніше, Тегеран не буде змінювати свій курс.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. Він підкреслив, що все одно головною рушійною силою в Ірані є Аятола.

До теми В Ірані завершилися вибори президента: переміг прихильник реформ Пезешкіан

"Стратегічне завдання Ірану – отримати свою ядерну зброю нікуди не поділося. Вони будуть йти у різні перемовини, угоди, які ніяк не будуть зупиняти створення власної ядерної зброї. Тегерану, найімовірніше, потрібні додаткові ресурси, які вони будуть вкладати в ядерну зброю", – сказав він.

Іран не змінить курс

Тарас Загородній зазначив, що після виборів в Ірані нічого не зміниться. Зараз формується "вісь зла", яка буде протистояти Заходу. Це Китай, Росія, Іран, Північна Корея. Можливо, ще приєднається Сирія.

Політолог припустив, що йде до глобального конфлікту. Останній саміт ШОС показав, що "вісь зла" і далі просуватиме свій порядок денний, демонтаж міжнародного права. Однак не виключено, що Іран просуватиме якусь угоду.

Не виключено, що вони пообіцяють: "Проведемо угоду, послаблення якісь, поверніть гроші, які заморожені, дайте можливість експортувати більше нафти". Але ресурси будуть йти тільки в озброєння, нарощування військової потуги і так далі. Тому я не вірю у реформи. Стратегічно вони будуть йти у цьому напрямку,

– вважає він.

Вибори в Ірані: коротко

Президент Ірану Ібрагім Раїсі 19 травня загинув внаслідок падіння вертольота. На борту було 9 осіб.

У країні проводили вибори президента. Перемогу здобув 69-річний Масуд Пезешкіан. Він є прихильником реформ та раніше обіцяв "відкрити країну світові". За нього в другому турі президентських виборів проголосували майже 16,4 мільйона іранців, що дорівнює 53,6% підтримки.