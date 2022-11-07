На окупованому Донбасі матері мобілізованих студентів просять повернути їхніх дітей

Матері і дружини "мобіків" з тимчасово окупованої Донеччини звернулися до Владіміра Путіна. Замість того, щоб усвідомити, що Росія використовує їхніх рідних як "гарматне м'ясо", жінки побідкалися очільнику Кремля про свою тяжку долю.

Жодної готовності боротися за своїх дітей та чоловіків жінки не демонструють. Вони вірять, що "бункерний дід" раптом врятує "мобіків", яких сам же й посилає на вірну смерть.

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"Мобіків" кидають без елементарної підготовки

Відео записали у найкращих традиціях російської пропаганди. Мало не кланялися Путіну й озвучували абсурдні заяви про свою квазіреспубліку.

Жінки бідкалися на так звану "місцеву владу". Розповідали, що "мобіків" кинули без підготовки та спорядження у Херсонську, Харківську та Запорізьку області.

Росія настільки "цінує" своє "гарматне м'ясо", що "мобіки", яких витягнули з-за університетських парт, вчилися стріляти, лише опинившись на передовій.

На війну добровільно-примусово хапали не лише студентів, але й учнів. Зокрема, у відео розповіли про "мобілізованого" одинадцятикласника з Донецька.

Жінки просять повернути дітей

Матері та дружини "мобіків" скаржаться, що фейкова "прокуратура" виявила численні порушення "мобілізації", водночас жодної реакції досі не було. Росії байдуже на своїх громадян, що вже говорити про жителів квазіреспублік.

Жінки скаржаться, що Денис Пушилін проігнорував їхні звернення. Матерів "мобіків" традиційно посилають. Іноді просто. Іноді – до Путіна.

Окупанти зазнають втрат

Відеозвернення можна переглянути тут

Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Станом на 6 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося 75 930 загарбників. Окрім того, серед росіян є чимало "трьохсотих" та зниклих безвісти.

Окупанти бідкаються, що все погано, а командирам байдуже на них. Зокрема, російські морпіхи поскаржилися губернатору, що їх кинули у "незрозумілий наступ". Як наслідок – 300 ліквідованих, поранених та зниклих.

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