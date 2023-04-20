Заспівали інакше: матері з Донбасу слізно просять гауляйтерів повернути студентів додому

Ні для кого не секрет, що Росія на війну мобілізує абсолютно всіх. Відтак 17-річні студенти з так званих "ЛНР" та "ДНР" перебувають на війні ще з лютого 2022 року.

Їхні матері зрозуміли, що в Росії ніякі закони не діють, тому вирішили записати відеозвернення до Дєніса Пушиліна і Леоніда Пасічника. Відповідне відео поширюють у соцмережах, пише 24 Канал.

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Матері вимагають повернути їм синів

Кумедно, що жінки, як вони самі кажуть, "звертаються до гарантів конституції та прав людини" – Пушиліна та Пасічника. Це ті самі гаранти, які наказують розстрілювати мирне населення України.

Матері просять у них посприяти демобілізації та поверненню студентів-військовослужбовців для проходження подальшого навчання у закладах освіти.

Далі жіночки почали "намотувати собі строк", адже вони стверджують, що їхніх синів мобілізували незаконно. Оскільки для студентів навчальних закладів передбачена відстрочка від мобілізації.

Ба більше, родички солдатів кажуть, що контракти вже давно закінчились, та й укладались вони не відповідно до закону:

документ укладався без виїзду на територію Росії;

другий екземпляр контракту родичам не надали, тому оскаржити в суді його не можна;

деякі студенти зараховані одночасно у двох військових частинах;

медичний огляд студентам ніхто не проводив.

Матері з квазіреспублік вимагають демобілізації: дивіться відео

Очевидно, що ні Пушилін, ні Пасічник їм не допоможуть, адже, скоріш за все, їхніх синів демобілізують вже у чорних пакетах.

Актуальні втрати ворога

Протягом минулої доби наші захисники ліквідували 670 російських бійців. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія скоротилась на 184 420 солдатів.

Додамо, що окрім живої сили, росіяни ще й втрачають величезну кількість техніки під час війни. З 24 лютого 2022 року на брухт перетворили тисячі танків та бойових броньованих машин. Сама ж статистика втрат у техніці така: