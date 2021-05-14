Матері загиблого українського воїна вручили орден "За мужність": фото

Військовослужбовці окремої бригади морської піхоти вручили матері піхотинця Олександра Отреп'єва орден "За мужність" ІІІ ступеня. На жаль, бійцю дали нагороду посмертно.

Військові поспілкувались з мамою побратима. Вони переглянули сімейні світлини та тепло згадали полеглого.

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Морпіхи побували на цвинтарі

Після розмови з матір'ю бійці побували на цвинтарі, де похований морпіх. Вони вшанували пам’ять загиблого хвилиною мовчання та поклали квіти до його могили.

До речі, також до матері Отреп'єва приїхали представники Єланецької ОТГ, а також військовий комісар Єланецького територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Що відомо про загибель морпіха

Олександр Отреп'єв загинув 21 січня 2021 року під Гнутовим від кульового поранення в шию ворожим снайпером. Військовий був старшим матросом.

До слова, у той день проросійські бойовики 7 разів зривали тишу.

Загинув захищаючи рідну землю. Світла пам'ять тобі, брате!

– мовиться у повідомленні бригади.