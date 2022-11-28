Зустрічі Путіна з "матерями" – відповідь на справжній протест у Росії: чи є у нього перспективи

У Росії починаються протести матерів, чиїх дітей відправили на війну в Україну, з якої вони, з великою ймовірністю, вже не повернуться. Владімір Путін нібито відреагував на це зустріччю з матерями, однак ті виявилися фейковими.

Але якою б не була ця зустріч, вона стала відповіддю на справжні материнські протести. Про це 24 каналу розказала російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Материнські протести у Росії ще не усвідомлені

За її словами, незадовго до путінського перформансу, різні протести проходили у Москві, куди приїжджали справжні жінки з різних регіонів, і вимагали зустрічі з президентом. Одна із цих груп була доволі сильною, тож дійшло до того, що цих людей почали переслідувати якісь чоловіки в цивільному, а одного із їхніх супроводжуючих побили на вокзалі.

Важливо розуміти, що цей материнський рух лише зароджується і не є до кінця усвідомленим та сформованим у нормальному протестному ключі. Так, до нього належать жінки, які не хотіли відпускати своїх синів на смерть, але вони досі не розуміють ситуацію як вона є.

Як пояснила Романова, вони все одно називають українців "супротивниками" чи "ворогами", вони досі бояться говорити слово "війна" чи "фронт", а натомість називають це "спеціально операцією" та "лінією розмежування". У них справді не сформований мовленнєвий апарат для позначення того, що відбувається, але й те, що вони просто не хочуть відправляти дітей воювати, неважливо, з ким саме – це вже добре.

Вони (матері – 24 канал) ще не розуміють, але до кінця розуміння залишилося ще трохи. Усе-таки є надія, що хоча б страх смерті дітей починає превалювати над страхом силовиків, над страхом того, що подумають сусіди, що подумають у прокуратурі,

– підкреслила Романова.

Вона додала, що варто все ж дивитися правді в очі – наразі більшість російського населення досі або байдужа, або рахує гроші, або підтримує агресію в Україні. Тож не потрібно будувати ілюзії – так, протестні рухи починаються, але до пробудження совісті, логіки та мозку в Росії далеко.

Готуються партизанські групи

Ольга Романова також розповіла, що, крім протесту, який дозріває, зараз з'являються різноманітні групи, які можна назвати навіть партизанськими. Наприклад, зараз кілька російських опозиційних об'єднань у Польщі заявили про те, що вони готують щось подібне до такого собі екстремістського підпілля.

"Двоє людей, відомих у протесті, Анастасія Сергєєва та Денис Соколов, оголосили про те, що створено якесь громадянське об'єднання, яке власне займається і російськими підрозділами, що воюють у складі Іноземного легіону в Україні, і людьми, які готові в Росії займатися партизанською діяльністю", – зауважила опозиціонерка.

Жінки палять військкомати

Романова додала, що сама познайомилася з молодою жінкою, росіянкою, яка власноруч спалила 2 військкомати в Росії. Ця жінка поділилася, що самостійно навчилася робити коктейлі Молотова, кидала їх у будівлі, і коли вони починали палати, вона спокійно йшла геть. Після цього їй вдалося виїхати з країни, але вона хоче повернутися і продовжувати займатися тим самим.

Журналістка вважає, що зважаючи на те, що з початку року в Росії згоріло вже близько 70 військкоматів, готові на такі вчинки люди є, і їх, ймовірно, ставатиме все більше.

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