Мати скандального судді Вовка будує готель на одеському пляжі, – BihusInfo

Мати одіозного судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка почала будівництво свого готелю в Одесі. Хоча сама жінка відхрещується, говорячи, що не має нічого спільного зі скандальним служителем Феміди.

Деталі розповіли журналісти-розслідувачі. За їхніми даними, будівельна техніка на одеському узбережжі в районі Чорноморки з'явилася у квітні.

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Тоді частину пляжу загородили колючим дротом, а екскаватор перекидав каміння у море. Раніше на місці, де зводять готель, було кафе, тож за документами – це не нове будівництво, а реконструкція. Також вказується, що самі роботи мали бути завершеними ще у 2021 році.

Яка фірма займається будівництвом

4-поверховий готель на одеському пляжі будує фірма "Прим-отель". Власниця фірми – Наталя Гладка, яка є матір'ю київського судді Сергія Вовка. Журналісти зазначають що, принаймні, її прізвище, як матері, Вовк вказував в офіційному суддівському досьє, і їй же дарував у 2014-му році майно в Одесі.



Будівництво готелю в Одесі / Фото Bihus.Info

Як це коментує сам Вовк

У коментарі журналістам Вовк зазначив, що "ніякої господарської та протиправної діяльності не веде". З приводу його діяльності Вовк порадив звертатися до спікера суду, а з приводу будівництва в Одесі – до матері.

Наталя Гладка у коментарі Bihus.Info чомусь заявила, що Сергій Вовк не її син. Також, відзначають журналісти, вона дала зрозуміти, що будівельні роботи на одеському пляжі триватимуть.



Наталя Гладка заявила, що Сергій Вовк – не її син / Фото Bihus.Info

Хто такий суддя Сергій Вовк та чим він відомий

Як зазначили у Центрі протидії корупції, суддя Печерського суду Сергій Вовк був одним з тих, хто у свій час відіграв ключову роль в порятунку Татарова. Саме він незаконно зобовʼязав забрати справу у НАБУ.

Його відсторонювали від посади 5 разів, а він не тоне. Він досі на посаді, досі здійснює правосуддя іменем України,

– наголосили у ЦПК.

А ще журналісти знайшли будинок і землю під Києвом, а також новенький Volkswagen Multivan вартістю від 3 мільйонів гривень. Все це записане на дружину Вовка.

"Було б непогано побачити це майно в декларації судді, але вони досі закриті. А головне питання: доки такий зашкварений персонаж буде суддею", – запитали у Центрі протидії корупції.

Додамо, що саме Сергій Вовк обирав запобіжний захід підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко. А ще Вовк посадив Луценка на 4 роки, знімав з розшуку скандального Онищенка та стягував гроші на користь одіозного Портнова.