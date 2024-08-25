Виконали обіцянку: мама відомого загиблого пілота "Джуса" посиділа в кабіні F-16

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук виконав обіцянку, яку дав матері українського пілота "Джукса" на церемонії прощання. Генерал-лейтенант пообіцяв, що Лілія Олександрівна хоча б посидить в кабіні F-16, коли Україна отримає літаки.

Адже саме про них мріяв її син – Андрій "Джус" Пільщиков, який загинув 25 серпня 2023 року в літаку на Житомирщині. Тоді зіткнулись два військові літаки Л-39 та загинули троє пілотів: В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков.

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Командувач Повітряних сил виконав обіцянку матері "Джуса"

На прощанні з "Джусом" матір звернулась до Миколи Олещука та розповіла, що мріє зробити коло у першому F-16. Піднятися у небо на винищувачі, яким марив її син.

На церемонії прощання із Джусом я пообіцяв матері Андрія Пільщикова – Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова,

– заявив командувач Повітряних сил ЗСУ.

Він опублікував відео, на якому матір Андрія Пільщикова сидить у літаку F-16, за які так боровся та про які так мріяв її син.

Микола Олещук розповів, що "Джус" зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені Штати.

І сьогодні в кабіні F-16-го його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли,

– розповів Олещук.

Матір "Джуса" посиділа в кабіні F-16: дивіться відео

У Повітряних силах ЗСУ розповіли про вклад "Джуса" в появу F-16

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що Андрій Пільщиков зробив колосальну роботу з адвокації F-16 для України.

Зокрема, у 2022 році льотчики Андрій Пільщиков та Олексій Месь та зенітник поїхали у відрядження до Вашингтону. Українські офіцери зустрічались з американськими конгресменами, сенаторами, урядовцями Пентагону. Саме тоді в США побачили істинне обличчя нашого воїна. "Джус" тоді дав багато інтерв'ю американським ЗМІ.

Без перебільшення скажу – зусилля Андрія Пільщикова суттєво наблизили появу F-16 в українському небі,

– розповів Олещук.

Український активіст Сергій Стерненко звернувся до командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Пане Командувачу, Джус заслуговує отримати звання Героя України. Це найменше, що може зробити держава для вшанування його пам'яті та внеску у появу в Україні F-16. Звісно, кому давати Героя вирішує президент, але позиція командувача Повітряних сил могла б серйозно на це вплинути", – заявив Стерненко.

Сергій Притула додав, що саме "Джус" був рушієм та двигуном процесів, які врешті-решт привели в наше небо американські винищувачі. Він закликав людей за можливості прийти на Аскольдову могилу, підійти до Андрія, вклонитися та подякувати за те, що був голосом українського неба у світі.