Був сином головного рабина України: на війні загинув Матітьягу Самборський

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. На фронті загинув Матітьягу Самборський.

Матітьягу був сином головного рабина України. Його описували, як людину, яка "завжди усміхалася і ніколи не казала, що йому важко".

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У Києві попрощалися із загиблим Героєм

З Матітьягу Самборським попрощалися у Центральній синагозі Києва. Прощальні слова промовили його батько – головний рабин України, родичі загиблого та посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Прощання із Матітьягу Самборським у Києві / Фото Hromadske

Останній, зокрема, зазначив, що загибель Матітьягу свідчить про те, що євреї в Україні стикаються з тими ж труднощами війни та віддають свої життя за незалежність країни, як і всі інші громадяни.

Водночас колишні колеги Матітьягу розповідали про нього, як людину, яка "завжди усміхалася і ніколи не казала, що йому важко". Вони розповіли, що він був "душею колективу" і навідувався до них навіть тоді, коли змінив місце роботи.

Поховають Матітьягу на столичному єврейському цвинтарі.

Що відомо про Матітьягу

Головний рабин України Моше Асман розповів, що вони з дружиною усиновили хлопчика у 2002 році, коли йому було 11 років, і він мав ім'я Антон Самборський. Нова родина дала йому єврейське ім'я Матітьягу (Мотя) на честь лідера повстання Маккавеїв, події якого понад 2200 років тому стали основою свята Хануки.

За словами батька, Матітьягу призвали до армії через тиждень після того, як у травні народилася його донька.

Після короткого курсу молодого бійця його одразу направили на передову, – розповідав Асман.

Рабин розповів, що востаннє говорив із сином 17 липня, а вже 24 липня після бою прийшло повідомлення про те, що він зник безвісти. У Матітьягу залишилися дружина та маленька донька.