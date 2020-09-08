Керівник найбільшої у парламенті фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пригадав кілька "зальотів" підопічних, коли довелося реагувати, не добираючи слів.

Давид Арахамія, як пишуть у ТСН, визнає, що політика – нелегка справа. Адже він очолює найбільшу фракцію у Верховній Раді – "Слугу народу". У фракції – 247 депутатів, і стежити треба за всіма.

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А все тому, що "слуги народу" "полюбляють" потрапляти у халепи

Буває, повідомлення неоднозначного змісту журналісти зафіксують у фото на телефоні нардепа.

А буває, нардеп завітає до ради з неоднозначною дорогою сумочкою.

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Голова фракції зізнався, що за зачиненими дверима слів у таких випадках не добирає.

Усі знають, що я матюкаюся як швець. Я, звісно, не тямлю себе, коли такого штибу трапляються "зальоти",

– розповів депутат.

Улітку 2020 він, нагадаємо, сам був фігурантом гучного скандалу

Тоді у мережу потрапило відео із записом того, як голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і голова одноіменної фракції Давид Арахамія обговорюють колег Ірину Алахвердієву і Тетяну Домбровську. Корнієнко назвав одну з жінок корабельною сосною. Арахамія не заперечував. На горіхи отримали від українців обидвоє.

Та які були емоції... Ще один зальот. Я вважаю, що у будь-якому конфлікті чоловіка з жінкою чоловік, правий він чи неправий, повинен вибачатися. Винен чоловік,

– наголосив Арахамія.

Після цієї ситуації Арахамія, як він сам каже, зрозумів, що завжди слід бути в тонусі й пам’ятати про камери, які всюди, і про те, що ти постійно в центрі уваги.