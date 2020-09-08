Матюкався як швець, – Арахамія пригадав "зальоти" й скандали "Слуги народу"
Керівник найбільшої у парламенті фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пригадав кілька "зальотів" підопічних, коли довелося реагувати, не добираючи слів.
Давид Арахамія, як пишуть у ТСН, визнає, що політика – нелегка справа. Адже він очолює найбільшу фракцію у Верховній Раді – "Слугу народу". У фракції – 247 депутатів, і стежити треба за всіма.
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А все тому, що "слуги народу" "полюбляють" потрапляти у халепи
- Буває, повідомлення неоднозначного змісту журналісти зафіксують у фото на телефоні нардепа.
- А буває, нардеп завітає до ради з неоднозначною дорогою сумочкою.
24 канал пригадує й ще щонайменше декілька гучних кейсів
- Буває, раптом комусь загориться хвіст, аби викликати повію.
- А потім чомусь лунають заяви про "дітей низької якості".
- Або й гірше – хтось береться радити людям продати собаку й уторгованими грошима платити за газ.
- А найгірше, коли починають один одного "робочими бабами" називати. Чи "під*рами".
Голова фракції зізнався, що за зачиненими дверима слів у таких випадках не добирає.
Усі знають, що я матюкаюся як швець. Я, звісно, не тямлю себе, коли такого штибу трапляються "зальоти",
– розповів депутат.
Улітку 2020 він, нагадаємо, сам був фігурантом гучного скандалу
- Тоді у мережу потрапило відео із записом того, як голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко і голова одноіменної фракції Давид Арахамія обговорюють колег Ірину Алахвердієву і Тетяну Домбровську. Корнієнко назвав одну з жінок корабельною сосною. Арахамія не заперечував. На горіхи отримали від українців обидвоє.
Та які були емоції... Ще один зальот. Я вважаю, що у будь-якому конфлікті чоловіка з жінкою чоловік, правий він чи неправий, повинен вибачатися. Винен чоловік,
– наголосив Арахамія.
Після цієї ситуації Арахамія, як він сам каже, зрозумів, що завжди слід бути в тонусі й пам’ятати про камери, які всюди, і про те, що ти постійно в центрі уваги.