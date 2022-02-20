МАУ починає продаж квитків до Мюнхена та Женеви замість Lufthansa, – Мінінфраструктури

МАУ розпочинає продавати квитки до Мюнхена та Женеви. Також вирішили збільшити ємність повітряних суден за цими маршрутами.

Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України – заявив, що небо над Україною залишається відкритим. Водночас Lufthansa Group ухвалила рішення тимчасово припинити авіаперевезення до Києва та Одеси.

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Окремі рейси з Києва та Одеси Lufthansa здійснюватиме до 21 лютого. Тим часом польоти до та з Львова триватимуть у звичному режимі.

Наразі у Мінінфраструктури опрацьовують рішення для забезпечення безперебійного авіасполучення.

Зокрема, тривають перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості щонайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути.

Компанія Lufthansa передає можливість перевезення пасажирів за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам,

– мовиться у повідомленні.

Lufthansa призупиняє авіасполучення з Києвом

Пресслужба Lufthansa повідомила, що авіакомпанія призупиняє польоти до Києва та з української столиці.

Наразі мовиться про усі рейси з 21 по 28 лютого.

Офіційну причину такого рішення наразі не повідомили. Водночас пресслужба авіакомпанії наголосила, що уважно стежить за ситуацією.

Також з 21 лютого авіакомпанія Austrian Airlines повністю припиняє здійснювати рейси до Києва та Одеси. Наразі – щонайменше до кінця лютого.

Допис Мінінфраструктури:

Оновлено: МАУ розпочинає продаж квитків на Мюнхен та Женеву для забезпечення авіасполучення, яке Lufthansa Group тимчасово не може виконувати. Крім цього МАУ збільшує ємність повітряних суден за даними маршрутами.

"Сьогодні компанія Lufthansa Group прийняла рішення про тимчасове припинення авіаперевезень до Києва та Одеси. Обмеження запроваджуються на період з 21 по 28 лютого.

Окремі рейси з Києва та Одеси будуть здійснюватися ще сьогодні і завтра. Прохання до пасажирів скасованих рейсів зв'язатися з сервісним центром Lufthansa. Рейси з та у Львів зберігаються у звичному режимі.

Для забезпечення безперебійного авіасполучення опрацьовуються наступні рішення:

️ Компанія Lufthansa передає можливість перевезення пасажирів за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.

️ Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіаперевізниками щодо можливості щонайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, які компанія Lufthansa Group не зможе оперувати.

Нагадаю, небо України залишається відкритим" – Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.