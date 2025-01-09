Задіяли трали для розмінування і купу техніки: "Маґура" відбила масований штурм на Курщині

У Курській області триває операція Сил оборони. Бійцям "Маґури" разом з колегами з суміжних підрозділів вдалося відбити масований накат ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 47 окремої механізованої бригади.

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Як відбувалося відбиття атаки ворога у Курській області

Так, під час штурму українських позиції на Курщині ворог задіяв величезну кількість техніки та особового складу.

Першими в їхніх колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в 6 хвиль. Ворог також намагався прориватися танками, БМП, БТРами і навіть багі – загалом близько 50 одиниць техніки,

– пише 47 ОМБр.

У пресслужбі зауважили, що всі підрозділи 47 бригади "Маґура" діяли, як один механізм, – і дали ворогу по зубах. Військові ліквідували техніки – танків, БМП-2, БМД, БТР, багі та "Ланцетів", – на десятки мільйонів доларів. Втрати ворога фактично дорівнюють роті солдат: 45 росіян знищено, 53 – трьохсоті

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До слова, нещодавно українським бійцям у Курській області за один бій вдалося ліквідувати фактично цілий батальйон, що складався з росіян та корейців. Було ліквідовано понад 400 ворожих військових. Повідомляється, що Росія штурмувала село Махнівка.