Мав психічні розлади: що відомо про чоловіка, якого застрелили поліцейські в Чернігові

У Чернігові поліцейські застрелили чоловіка під час виклику, бо той кинувся на них ножем. Сусіди стверджують, що померлий страждав на шизофренію. Він нібито часто лежав у психлікарні.

Правоохоронці приїхали на виклик, адже чоловік та його співмешканка сварились. Сусід загиблого Володимир Геннадійович розповів, що в той час сидів під під'їздом. З вікна пари, за його словами, летіли різні предмети.

До теми Прокуратура відкрила справу щодо поліцейських Чернігова, які застрелили чоловіка під час виклику

Скандали були постійно

Сусід розповів, що коли чоловік став жити зі співмешканкою, вони постійно скандалили. Очевидці переконують, що пара ніколи не була зразковою родиною.

Як помер чоловік

На виклик приїхали троє поліцейських. Вони одразу почули крик, але їм ніхто не відчиняв, тому замок вибили. Чоловік стояв з ножем біля жінки, а потім кинувся на патрульних.

Патрульні переконують, що спочатку намагалися достукатися до нього вмовляннями, але якоїсь миті чоловік почав наближатися до патрульних, тримаючи ножі у руках та скорочуючи відстань до поліцейських.

Вже тоді патрульні перейшли від слів до застосування табельної зброї. Жителі під'їзду кажуть, що чули не один постріл.

Слідчі з'ясовують обставини

Слідчі Державного бюро розслідувань, чи правомірно застосовували зброю правоохоронці. Патрульних від роботи ще не відсторонили.

відкрила провадження щодо перевищення влади або службових повноважень поліцейских, а також стосовно умисного вбивства.

Прокуратура