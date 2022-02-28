Мавпа з ядерною зброєю та Кремль у вогні: цікаві картини художника про війну в Україні
Джерело:фейсбук Альоші Ступіна
Художник Альоша Ступін присвятив серію робіт війні Росії проти України. Він зобразив агресивну поведінку Володимира Путіна та мужність українців, які захищають свою землю.
Сподівання Путіна про захоплення України за один день розбилися вщент. Збройні сили України та територіальна оборона дають ворогу відсіч.
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Художник намалював кілька робіт про нову реальність, у якій глава Кремля виявився беззахисним перед українською армією.
Зауважимо, Альоша Ступін – це псевдонім художника та політичного карикатуриста Ігоря Поночевного.
Путін у вигляді мавпи з ядерною зброєю / Картина Альоші Ступіна
Українка на фоні палаючого Кремля / Картина Альоші Ступіна
Путін обіймається з ядерною зброєю / Картина Альоші Ступіна
Путін безсильний перед українською армією / Картина Альоші Ступіна
Путін у вигляді заколеного змія / Картина Альоші Ступіна
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