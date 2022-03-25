Maxar показала, який вигляд має згорілий російський корабель у порту Бердянська

Компанія з космічних технологій Maxar опублікувала супутникові знімки знищеного в порту Бердянська російського десантного корабля "Саратов".

Російське судно, що згоріло, частково затоплено. Про це Maxar написали у Twitter. За даними компанії, біля корабля продовжують горіти резервуари для зберігання палива.

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Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор". Вогонь і дим видно поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива,

– йдеться у повідомленні.

Головне про знищення корабля "Саратов"

У Генштабі ЗСУ уточнили інформацію про втрати ворожого флоту в порту Бердянська. Спочатку писали, що знищили корабель "Орськ", але з'ясувалося, що це – великий десантний корабель "Саратов".

За попередніми даними Великий десантний корабель, який орієнтовно перевозив 400 піхотинців, 20 танків, 45 БТРів.

До слова, як з'ясувалось, капітани знищених суден ще у 2014 році зрадили Україну й перейшли на бік окупантів.

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