Maxar показала, який вигляд має згорілий російський корабель у порту Бердянська

25 березня 2022 , 21:02
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Джерело:

Maxar Technologies

Компанія з космічних технологій Maxar опублікувала супутникові знімки знищеного в порту Бердянська російського десантного корабля "Саратов".

Російське судно, що згоріло, частково затоплено. Про це Maxar написали у Twitter. За даними компанії, біля корабля продовжують горіти резервуари для зберігання палива. 

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Супутникове фото українського портового міста Бердянськ від 25 березня, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор". Вогонь і дим видно поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива,
– йдеться у повідомленні. 

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Автор: Анастасія Лукашевська