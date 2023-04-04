Зберіг життя воїнам: броньовик MaxxPro витримав пряме влучення з ворожого танка та ПТРК
Американські бронеавтомобілі MRAP MaxxPro, які наші захисники активно використовуються на найгарячіших ділянках фронту, показали високий рівень захисту екіпажу.
На відео, яке опублікували захисники, одна з цих машин витримала пряме влучання відразу двох снарядів, інформує 24 Канал.
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Екіпаж вижив
Внаслідок влучень броньовик таки зазнав пошкоджень, але зберіг життя військових, які були всередині – вони не постраждали.
Ось наш броньовичок. Це влучання пряме з танка. А це в нас влучив ПТУР. Броню спалило повністю. Шланги попалило. Але екіпаж залишився цілим,
– розповів один з бійців.
Бронемашина залишилась умовно цілою після зустрічі з танковим снарядом і керованою ракетою десь під Бахмутом.
MRAP MaxxPro після зустрічі з двома снарядами: відеоВажливо! Бронеавтомобіль MRAP MaxxPro від американської компанії Navistar International неодноразово рятував життя наших бійців. Машина здатна витримати підрив міни потужністю до 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті.
Характеристика MRAP MaxxPro
- Броньовик має інноваційне бронювання 1 та 2 категорії стандарту STANAG 4569 залежно від компонування, яке дозволяє зберегти членів екіпажу та десантників.
- Листи корпусу машини закріплені за допомогою болтів, що полегшує його ремонт, а в деяких випадках броня доповнюється сіткою, щоб послабити дію кумулятивних снарядів.