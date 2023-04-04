Зберіг життя воїнам: броньовик MaxxPro витримав пряме влучення з ворожого танка та ПТРК

Американські бронеавтомобілі MRAP MaxxPro, які наші захисники активно використовуються на найгарячіших ділянках фронту, показали високий рівень захисту екіпажу.

На відео, яке опублікували захисники, одна з цих машин витримала пряме влучання відразу двох снарядів, інформує 24 Канал.

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Екіпаж вижив

Внаслідок влучень броньовик таки зазнав пошкоджень, але зберіг життя військових, які були всередині – вони не постраждали.

Ось наш броньовичок. Це влучання пряме з танка. А це в нас влучив ПТУР. Броню спалило повністю. Шланги попалило. Але екіпаж залишився цілим,

– розповів один з бійців.

Бронемашина залишилась умовно цілою після зустрічі з танковим снарядом і керованою ракетою десь під Бахмутом.

MRAP MaxxPro після зустрічі з двома снарядами: відео

Характеристика MRAP MaxxPro

Броньовик має інноваційне бронювання 1 та 2 категорії стандарту STANAG 4569 залежно від компонування, яке дозволяє зберегти членів екіпажу та десантників.

Листи корпусу машини закріплені за допомогою болтів, що полегшує його ремонт, а в деяких випадках броня доповнюється сіткою, щоб послабити дію кумулятивних снарядів.

Бронеавтомобіль MRAP MaxxPro від американської компанії Navistar International неодноразово рятував життя наших бійців. Машина здатна витримати підрив міни потужністю до 7 кілограмів у тротиловому еквіваленті.