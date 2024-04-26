Голова РДА Володимир Майбоженко в'їхав у пішоходів: все, що відомо про п'яну ДТП в Броварах

Ввечері 26 квітня голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко в'їхав на автомобілі у пішоходів. Згодом стало відомо, що посадовець сів за кермо напідпитку.

Внаслідок аварії постраждало 4 людей, яких вже доправили до Броварської лікарні. Все, що відомо про п'яну ДТП за участі Володимира Майбоженка – зібрав 24 Канал.

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П'яна ДТП у Броварах

Ввечері 26 квітня ряд пабліків міста Броварів почали повідомляти про ДТП за участю місцевого чиновника. Згодом стало відомо, що йдеться про Володимира Майбоженка. Очільник Броварської РДА на автомобілі в'їхав у натовп на пішохідному переході.

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Як розповіли у поліції, Майбоженко проігнорував червоний сигнал світлофора. Перевірка на Драгера показала, що посадовець був п'яний – пристрій показав 2,31 проміле. Зазначимо, що це характеризується як "стан середнього сп'яніння".

Автівка Володимира Майбоженка після аварії у Броварах / фото генпрокурора

Постражлалі внаслідок ДТП

Журналістизазирнули в декларацію посадовця та з'ясували, що автомобіль Volvo 90XC, на якому Майбоженко влетів у людей, вартує майже 2 мільйони гривень, 2018 року випуску. Набув у власність авто чиновник у 2019 році.

Відомо, що внаслідок аварії, яку спричинив голова Броварської РДА, постраждало 4 людей. Йдеться про 32-річну мати з донькою 2,5 років, а також двох чоловіків — 29 та 26 років. Мер міста Ігор Сапожко розповів, що всіх доправили до місцевої лікарні.

Як повідомили в Київській ОВА, за результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають.

Зараз четверо людей доставлені у нашу Броварську лікарню. Лікарі роблять все можливе, щоб вберегти їх життя,

– сказав Сапожко.

Постраждалі внаслідок наїзду чиновника перебувають у відділенні інтенсивного лікування.

Покарання Майбоженка

Майже одразу після новини про аварію у Броварах очільник Київської ОВА Руслан Кравченко опублікував сво. реакцію на інцидент. Він зазначив, що голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено. Кравченко додав, що це єдиний правильний крок.

Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців – в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі,

– повідомив глава ОВА.

Водночас реакція поліції не забарилася. Правоохоронці затримали Майбоженка та відкрили кримінальне провадження поліція відкрила за статтею 286-1 Кримінального кодексу України. Тобто – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп'яніння. Чиновнику загрожує позббавлення волі на строк до 3 років. А також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

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