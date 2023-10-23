Захід визначився: у Зеленського припустили, що може бути з Росією після війни

Президент ворожої країни Владімір Путін, розпочавши війну в Україні, запустив незворотний процес розпаду Росії. Що буде з країною-агресоркою після перемоги України ніхто не знає, але у такому вигляді Росія точно не існуватиме.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що існує декілька сценаріїв територіального та політичного вигляду Росії.

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Росія не стане законослухняною

США вже визначилися, що війну в Україні треба довести до кінця. Втім, це не означає, що завтра Україна отримає всі необхідні інструменти для перемоги чи матиме абсолютно жорстку позицію щодо санкцій та інших обмежень Росії.

Москва довгий час виглядала для глобального світу як партнер. Своїми можливостями й ресурсами росіяни просякли глобальний світ, а зараз їх виривають з цього світу. Країну-агресора позбавляють тих впливів, в які вона сама інвестувала десятиріччями.

Сьогодні Росія вже не партнер, й всі розуміють, що вона вже не зміниться. Вбивця, який масово і демонстративно це робить, завтра не стане законослухняним громадянином. Країна-агресор не стане законослухняною у глобальному вимірі після війни в Україні,

– мовив Подоляк.

У Кремлі немає з ким говорити, тому що ця еліта не є конкурентною. Адже вона не проходила через внутрішню конкурентну політичну дискусію. Партнери України розумію, що з Росією в такому стані неможливо домовитись про сталі правила, тому треба буде позбуватися впливів Росії остаточно.

"Після поразки росіян у війні, в Росії почнуться внутрішні революційні процеси. Це буде певний час, коли країни Глобального Заходу зможуть побудувати іншу систему безпеки", – радник голови ОПУ.

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