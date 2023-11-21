Реальне майбутнє Росії є туманним, – Данілов
Джерело:РНБО
Майбутнє Росії є досить туманним та невизначеним. Водночас у тому вигляді, якому країна-агресор є зараз, вона становить небезпеку світовій безпеці.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що у такому контексті розпад Росії – є єдиним варіантом запобігти новій агресії.
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Реальне майбутнє Росії є туманним, але в нинішньому вигляді вона становитиме загрозу сусідам, Європі та світовому порядку. Найбільш ефективним способом унеможливлення повторної агресії є контрольована декомпозиція Росії на декілька частин,
– зазначив Олексій Данілов.
Секретар РНБО вважає, що саме розвал Росії призведе до краху путінського режиму, а відтак – вбереже світовий порядок.
Що відомо про можливий розпад Росії
- Одразу 5 республік Росії влаштували референдум за незалежність. Мовиться про Кенігсберг (Калінінград та область), Інгрію (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал.
- Вони переконані, що слід перестати годувати Москву та віддавати свої життя за імперські бажання Путіна.