Реальне майбутнє Росії є туманним, – Данілов

Майбутнє Росії є досить туманним та невизначеним. Водночас у тому вигляді, якому країна-агресор є зараз, вона становить небезпеку світовій безпеці.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що у такому контексті розпад Росії – є єдиним варіантом запобігти новій агресії.

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Реальне майбутнє Росії є туманним, але в нинішньому вигляді вона становитиме загрозу сусідам, Європі та світовому порядку. Найбільш ефективним способом унеможливлення повторної агресії є контрольована декомпозиція Росії на декілька частин,

– зазначив Олексій Данілов.

Секретар РНБО вважає, що саме розвал Росії призведе до краху путінського режиму, а відтак – вбереже світовий порядок.

Що відомо про можливий розпад Росії