"Майдан-3": у ГУР розповіли, як Росія планує розхитати Україну і хто це курує

У ГУР трохи привідкрили подробиці російського плану, який має на меті дестабілізувати Україну. За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, росіяни вже атакують нашу державу інформаційно.

Днями стало відомо, що Росія готує так званий третій Майдан. Ці заходи мають розколоти українське суспільство зсередини, оскільки на фронті росіянам не вдається просунутися.

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Про що розповів Юсов

Представник ГУР пояснює: росіяни "качають" не одну тему, а підходять досить комплексно.

Це паралельно посилення низки конфліктних подій всередині країни. Це посилення внутрішніх розбіжностей із використанням традиційних російських і пропагандистських наративів. Ми бачимо, що останнім часом російська пропаганда знову приділяє надзвичайно багато уваги, зокрема, внутрішньоукраїнським політичним подіям,

– говорить він.

Це означає, що внутрішні події в Україні важливі для росіян і вони не полишають спроб хоч якось вплинути на нашу державу.

Хто за цим стоїть

Зазвичай за реалізацію найбільш масштабних економічно-психологічних операцій проти України відповідає перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сєргєй Кірієнко. Утім, до пропагандистської "роботи" повертається і сумнозвісний автор проєкту "Новоросія" Владіслав Сурков.

Що саме хочуть зробити росіяни

Окупанти намагаються реалізувати численні ІПСО, причому адресують їх і українській аудиторії, і зовнішній. Інформаційно-психологічні операції, які орієнтовані на зовнішню аудиторію, мають дискредитувати нашу державу та послабити проукраїнську коаліцію в світі.

Якого ефекту від ІПСО, спрямованих на українську аудиторію, чекають росіяни:

розкол суспільства;

деморалізація до спротиву;

демотивація до опору російським загарбникам;

посилення і зміщення акцентів на внутрішні протиріччя перед зовнішньою агресією.

Цікаво, що російська пропаганда, спецслужби Кремля і російський режим загалом прагнули домогтися цього ще до повномасштабного вторгнення. Але їм це не вдалося, бо світ згуртувався проти Росії, а головне – українці об'єдналися в боротьбі проти загарбників.

Що відомо про "Майдан-3"

Про те, що Росія хоче влаштувати в Україні "третій Майдан", повідомив Володимир Зеленський. Окупанти хотіли би посіяти хаос усередині України та зрештою усунути президента. Цю інформацію підтверджують розвідка та партнери.