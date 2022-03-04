Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими Росії, персонал контролює стан енергоблоків

Окупанти захопили майданчик Запорізької АЕС. Однак персонал електростанції контролює стан енергоблоків.

Про ситуацію в ЗАЕС розповіла Державна інспекція ядерного регулювання 4 березня. Відомо, що окупанти атакувати електростанцію впродовж ночі.

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Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації,

– мовиться в повідомленні.

У результаті обстрілів ЗАЕС міг статися ядерний вибух. Станом на 7 ранку радіаційний фон на території Запоріжжя, на щастя, в нормі.

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