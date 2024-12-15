На Майдані чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових

В ніч проти 15 грудня у Києві чоловік пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності. Його вже затримали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про пошкодження прапорів та фото у Києві

Так, вранці киянка заявила до Шевченківського управління поліції, що на Майдані Незалежності пошкоджені прапорці та фото, які встановлюють загиблим військовим.

У результаті проведених оперативних заходів поліцейські встановили особу порушника, ним виявився 36-річний уродженець Сумської області,

– вказали правоохоронці.

Чоловіка затримав наряд патрульної поліції. Порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу.

Пошкодження прапорів та фото військових у Києві: дивіться відео

Наразі вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації злочину.

Зауважимо, днем раніше у Дніпрі стався теракт, внаслідок якого загинув чоловік, ще 4 людей були поранені. Вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Поліція спільно з СБУ вже відшукали та затримали причетного – він діяв на замовлення спецслужб ворога.