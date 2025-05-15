На Алеї Героїв на Хрещатику стався новий інцидент: жінка пошкодила портрети та прапорці

У Києві на Майдані знову стався скандал. Там жінка пошкодила меморіал загиблим захисникам України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію та КМВА.

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Що сталося біля меморіалу на Хрещатику

Спершу місцеві пабліки повідомили, що там відбулася бійка. Внаслідок неї було пошкоджено кілька портретів загиблих та прапорці.

На відео, які почали поширювати в мережі, справді видно, як двоє людей качаються на повалених прапорах, а портрети захисників розкидані. Інші дивляться на це та фільмують.

Бійка на Хрещатику: дивіться відео інциденту

Та згодом з'явилося відео з іншого ракурсу. Там чути, як очевидці пояснюють: колотнечу здійняла жінка. Коли хлопець зробив їй зауваження, вона стала кидатися на нього. Тоді юнак став відтягати жінку від меморіалу, а та жбурляла в нього прапори.

На відео зафіксовано момент, коли люди вже викликали поліцію та тримали злочинницю, щоб вона не втекла.

Хлопець тримає жінку, яка розкидала портрети та прапори на Майдані: дивіться відео інциденту

У поліції прокоментували подію.

33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі. Громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям. Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла.

Наразі жінка у відділку, де з нею спілкуються поліцейські. Питання щодо правової кваліфікації вирішується.

На черговий прикрий випадок пошкодження меморіалу захисникам відреагували і в Київській міській військовій адміністрації. Тимур Ткаченко пообіцяв, що народний Меморіал Пам'яті на Майдані будуть посилено охороняти. Начальник КМВА вже готує розпорядження про це.

Також планують заборонити проведення розважальних заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування пам'яті). Готують і заборону видачі та перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану – мова про аніматорів, кульки, фоторамки тощо.