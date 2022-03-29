Має бути солідарна політика ЄС, – Зеленський вчергове закликав посилити санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський 29 березня виступив зі зверненням перед парламентом Данії. Голова держави зазначив, що світ повинен проявити лідерську позицію та відреагувати на агресію Росії.

Він наголосив, що потрібні роки, щоб притягнути конкретних винуватців до відповідальності, а діяти потрібно тут та зараз, – повідомляє 24 канал.

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Зеленський про постійне посилення санкцій

Зеленський ще раз звернувся до всіх демократичних спільнот світу з закликом посилити санкції проти Росії. Й наголосив, що робити це варто постійно.

Треба відмовлятися від російської нафти, треба блокувати торгівлю з РФ, треба закривати порти для російських суден. і це має бути солідарна політика ЄС – усіх держав-членів,

– наголосив він.

Такий тиск, за словами Зеленського потрібен аби Росія шукала мир. Водночас він зауважив, що це – чи не єдина можливість захистити цінності на яких побудоване життя у Європі.

Президент звернувся до європейського бізнесу

Окремо Зеленський звернувся до європейського бізнесу. Президент України наголосив, що в Європі не повинно залишитися філіалів Росії.

Не може бути в Європі філіалів Росії, які розколюють ЄС зсередини, які намагаються допомогти Росії заробити якомога більше грошей навіть зараз. Всі прекрасно знають хто у ЄС протистоїть людяності здоровому глузду. Хто не робить взагалі нічого, щоб встановити мир,

– заявив Зеленський.

За його словами, Європа повинна перестати слухати виправдання.

Водночас Зеленський подякував тим компаніям, які вирішили залишити російський ринок, зокрема Jysk, Lego, Westas, DSW, Carlsberg та іншим. Проте наразі цього мало й глава України наполягає, щоб світ не зупинявся на цьому та просував необхідні для всіх нас рішення.

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