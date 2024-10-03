Китай хоче зберегти режим Путіна: чи здатен Пекін примусити Москву до миру

Сі Цзіньпін підтримує Владіміра Путіна й не зацікавлений у поваленні його режиму. Втім, часто дії та заяви Китаю суперечать одна одній.

З одного боку, Пекін виступає проти ядерної ескалації, якою російський диктатор шантажує світ, а з іншого – просуває ініціативу "Друзі миру", яка є планом капітуляції України. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, чи має КНР інструменти для стримування Росії та чому застерігає від ядерних погроз.

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Китай боїться втратити свою головну перевагу

Попри те, що Пекін продовжує співпрацю з Росією і допомагає їй заробляти гроші для війни проти України, на Генасамблеї ООН Китай, Бразилія, Туреччина, Казахстан та ще 8 країн виступили зі спільною заявою, у якій застерегли від погроз застосування ядерної зброї, а також атаки на ядерні об'єкти.

Китай розуміє, що єдиний чинник, який нівелює його домінуюче становище з погляду великої кількості населення – ядерна зброя. КНР також серйозно наростила ядерний потенціал, однак Сі Цзіньпін не зацікавлений у тому, щоб ядерку застосовували як засіб ведення війни.

Адже це позбавляє КНР головної переваги – величезного людського ресурсу,

– зазначив Гудков.

Водночас Китай не зацікавлений у справедливому мирі. Це підтверджує китайсько-бразильська ініціатива зі створення платформи "Друзі миру", яка базується на концепції Росії.

Я взагалі не вірю у це. План Китаю – ніякий. З одного боку, Пекін нібито визнає суверенітет й територіальну цілісність України, але ніяких умов щодо їх збереження не виставляє. Це потурання диктатору,

– мовив російський опозиціонер.

До слова, так звану "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії підтримала Швейцарія. На зустрічі також були представники Франції.

Зверніть увагу! Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів, що просувати ініціативу "Друзі миру" допомагає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ймовірно, про це його Путін попросив під час їхньої останньої зустрічі.