Має вирішувати референдум, – Арахамія відповів Данілову щодо жорсткої президентської республіки
26 жовтня 2021 , 14:16Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Олексій Данілов вважає, що в Україні необхідна жорстка президентська республіка. У відповідь Давид Арахамія заявив, що такі питання потрібно вирішувати на референдумі.
Водночас глава фракції "Слуга народу" зазначив, що, на його думку, слова секретаря РНБО є особистою позицією та "не мають ніякої кампанії". Про це нардеп повідомив в ефірі одного українських телеканалів.
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Давид Арахамія наголосив, що питання форми державного правління мають вирішуватися виключно на всенародному референдумі.
Якщо у суспільстві є така потреба – це можна вирішувати шляхом референдуму. Але наскільки мені відомо, навіть дискусії та потреби такої в суспільстві немає,
– додав парламентар.
Президентська республіка – цеФорма державного правління, за якої державна влада здійснюється шляхом надання президенту широкого кола повноважень, що зокрема передбачає з'єднання в руках президента повноважень глави держави та глави уряду.
Термін "президентська республіка" говорить сам за себе: президент грає головну роль при такій формі правління.