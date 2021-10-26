Має вирішувати референдум, – Арахамія відповів Данілову щодо жорсткої президентської республіки

Олексій Данілов вважає, що в Україні необхідна жорстка президентська республіка. У відповідь Давид Арахамія заявив, що такі питання потрібно вирішувати на референдумі.

Водночас глава фракції "Слуга народу" зазначив, що, на його думку, слова секретаря РНБО є особистою позицією та "не мають ніякої кампанії". Про це нардеп повідомив в ефірі одного українських телеканалів.

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Давид Арахамія наголосив, що питання форми державного правління мають вирішуватися виключно на всенародному референдумі.

Якщо у суспільстві є така потреба – це можна вирішувати шляхом референдуму. Але наскільки мені відомо, навіть дискусії та потреби такої в суспільстві немає,

– додав парламентар.

Президентська республіка – це Форма державного правління, за якої державна влада здійснюється шляхом надання президенту широкого кола повноважень, що зокрема передбачає з'єднання в руках президента повноважень глави держави та глави уряду.



Термін "президентська республіка" говорить сам за себе: президент грає головну роль при такій формі правління.

Президент Володимир Зеленський 24 червня 2021 року заявив, що в Україні де-юре парламентсько-президентська форма правління, але де-факто – президентсько-парламентська.