Маємо 1 200 кілометрів фронту, – Данілов про ситуацію на Сході України

Вже не перший день ситуація на Сході України є складною. Наші захисники тримають Сєверодонецьк, проте з кожним днем робити це все важче. Зокрема, через відсутність відповідної зброї.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов, інформує 24 канал. Він наголосив, що кожного дня російські окупанти гатять по наших позиціях із артилерії.

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Данілов про лінію фронту

На думку Данілова, наразі ми не можемо дати окупантам повноцінної відповіді. Зокрема, через відсутність відповідної зброї. Проте, наголошує секретар РНБО, це не привід говорити про капітуляцію, насамперед через те, що ЗСУ демонструють феєричну роботу у війни проти справді великої армії.

Те, що сьогодні відбувається в Сєверодонецьку та на інших напрямках це доказ, що ми маємо справу з другою армією світу. І не треба тут хизуватися, не треба говорити, що вони слабкі і в них нічого немає, що вони недолугі… Слухайте, вони так само вже навчилися на цій війні воювати,

– підкреслив Данілов.

Він додав, що зараз ситуація на фронті складна.

"Ми маємо 1 200 кілометрів фронту. Уявляєте собі. 1 200 кілометрів фронту на території нашої країни", – зауважив секретар РНБО.

Він нагадав, що ще нещодавно світ прогнозував нам швидку капітуляцію, проте зараз ми показуємо чудовий результат.

Ворог намагається наступати на Сєвєродонецьк: актуальна карта бойових дій

У Генштабі ЗСУ докладно розповіли про ситуацію на Донбасі станом на 7 червня. За їхніми даними, на Слов'янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Також намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

Ворог жорстоко обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базаліївка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням безпілотника. Тим часом на Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів.

Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька. За даними Генштабу, бойові дії тривають.

Цієї доби на Лиманському напрямку російські окупанти відмовилися від активних бойових дій, але продовжили завдавати ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 кілометри від Слов'янська.

Хороші новини надходять із Бахмутського напрямку. Там українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

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