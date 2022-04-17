Маємо чіткі плани, – Зеленський обговорив із директоркою МВФ фінансову стійкість України

Володимир Зеленський розповів, що поспілкувався з директором-розпорядником МВФ. Зокрема пояснив, обговорили фінансову стійкість України та підготовку до повоєнної відбудови.

Відповідну інформацію Володимир Зеленський розповів ввечері 17 квітня. Президент запевнив, що вже є конкретні плани.

Зауважте Україна заповнила опитувальник щодо вступу до ЄС, – Офіс Президента

Зеленський поспілкувався з Георгієвою

Обговорили з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнної відбудови. Маємо чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив,

– заявив Зеленський.

Президент України пояснив – переконаний, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом і надалі буде плідною.