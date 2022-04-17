Маємо чіткі плани, – Зеленський обговорив із директоркою МВФ фінансову стійкість України
17 квітня 2022 , 22:55Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський розповів, що поспілкувався з директором-розпорядником МВФ. Зокрема пояснив, обговорили фінансову стійкість України та підготовку до повоєнної відбудови.
Відповідну інформацію Володимир Зеленський розповів ввечері 17 квітня. Президент запевнив, що вже є конкретні плани.
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Зеленський поспілкувався з Георгієвою
Обговорили з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнної відбудови. Маємо чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив,
– заявив Зеленський.
Президент України пояснив – переконаний, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом і надалі буде плідною.