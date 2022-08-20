Маємо готуватись, – Зеленський попередив, що росія може зробити щось "жорстоке та гидке"

У війні проти України росіяни вже показали, що для них не існує жодних моральних правил або обмежень. Заради своїх хворих цілей вони здатні вдаватися до будь-яких злочинів.

Справи росіян на фронті йдуть дуже погано. Через це ворог може спробувати здійснити тиск, вчинивши нові злочини проти України та українців на День Незалежності.

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Потрібно готуватися до нових жахливих діянь росіян

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що російські окупанти на День Незалежності України можуть вдатися до чергових злочинів. Ми мусимо залишатися стійкими та єдиними, щоб подолати й це випробування підлістю ворога.

Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке,

– сказав Зеленський.

Він додав, що російські окупанти мріють принизити нас, знецінити наші можливості та героїв, а також посіяти зневіру, страх та міжусобиці.

Для того, щоб не дати ворогу досягнути своєї мети, потрібно не проявляти слабкості та не накручувати себе.

"Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям – стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі їхні удари і за терор – за Харків і Донбас, за "Азовсталь" і Миколаїв, за фільтраційні табори, за Бучу, Ірпінь за всі міста… Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до української перемоги", – додав президент.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців