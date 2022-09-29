Маємо нові результати на передовій, отримали додаткову допомогу від партнерів, – Зеленський
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Володимир Зеленський розповів, що Україна отримала додаткову допомогу від партнерів. За словами президента, Україна вже має нові результати на передовій.
Маємо нові результати на передовій, отримали додаткову допомогу від партнерів, – Зеленський
Читайте також Ви не маєте помирати в Україні, – Зеленський звернувся до Кавказу, Сибіру й інших народів росії