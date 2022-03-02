Маємо ах***тєльний настрій, будемо вас убивати, – глава Чернігівської ОВА звернувся до росіян

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації звернувся до росіян. Він наголосив, що українці мають хороший настрій та готові знищувати ворога.

В'ячеслав Чаус вранці 2 березня записав відеозвернення. У ньому глава Чернігівської обласної військової адміністрації звернувся до загарбників.

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Чернігівщина готова давати ворогу відсіч

Чаус повідомив, що він зараз перебуває в Чернігові. Настрій у всіх бойовий. Місто готове до відбиття будь-яких ворожих атак.

Маємо ах***тєльний настрій. Я хочу сказати фашистам, які зайшли на нашу територію: ми вас будемо вбивати,

– звернувся він до росіян.

Нагадаємо, протягом 1 березня бої тривали у самому Чернігові, Ніжині та в інших громадах області. Українським бійцям надходить зброя, зокрема, сучасні протитанкові комплекси. Місцева влада допомагає теробороні та ЗСУ із пальним, підвозом їжі та найнеобхіднішого, укріпленням блокпостів.

Ранкове звернення голови ОДА В'ячеслава Чауса: дивіться відео

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