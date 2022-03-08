Маємо перебудувати життя під "економіку воєнного стану", – Шмигаль закликав кожного працювати

На територіях, наближених до зони бойових дій, українські захисники відбивають напади ворога. В цих умовах треба перебудовувати своє життя під іншу економіку.

Варто продовжувати працювати і бути на своєму місці. Про це сказав у відеозверненні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Війна – не тільки фронт

За його словами, кожен українець повинен поставити собі питання, в чому саме може бути корисним армії, країні та державі.

В цих умовах ми всі маємо перебудовувати своє життя під "економіку воєнного стану",

– наголосив він.

Адже варто усвідомити, що війна – це не тільки фронт. Це також тил, який має бути надійним і стабільним.

Звернення Дениса Шмигаля: дивіться відео

Побороти себе – героїзм, – Шмигаль

Шмигаль зауважив, що у часи війни складно займатись буденною роботою, хочеться бачити свій особистий вклад в перемогу тут і зараз. Однак кожен має бути на своєму місці.

"Це також героїзм – побороти себе і в умовах постійних повітряних тривог, переживань за рідних, стресу, щодня йти на роботу і робити свою справу. Всі ви герої, тому що працюєте у своїй державі під час війни. Уряд також продовжує працювати на нашу перемогу", – додав прем'єр.

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