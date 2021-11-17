Маємо право вирішувати самі, – Дуда висловився про переговори Меркель і Лукашенка без нього

Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Політик висловив своє невдоволення тим, що Ангела Меркель проводить переговори з Олександром Лукашенком.

Під час розмови Анджей Дуда заявив Франку-Вальтеру Штайнмаєру, що Польща не визнаватиме результати переговорів, які провели без її участі.

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Польща має бути учасником переговорів

Анджей Дуда заявив, що Польща виконуватиме домовленості, які досягнуть в межах переговорів з білоруським режимом, однак лише за умови, що країна буде долучена до них. В іншому випадку Варшава не визнаватиме жодних угод.

Ми – суверенна держава, яка має право вирішувати самі,

– заявив Дуда.

Польський лідер не уточнив, чи бажає долучитися до переговорів особисто з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.Також Дуда не розповів про реакцію Штайнмаєра на його слова.

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