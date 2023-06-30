Маємо просування вперед, – Зеленський у річницю звільнення Зміїного звернувся до українців

Сили оборони продовжують вибивати окупантів з території нашої країни. Ввечері 30 червня президент Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні – перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів. Це одна з найвагоміших перемог України, повідомляє 24 Канал.

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На всіх напрямках є просування

Зеленський розповів, що провів сьогодні засідання Ставки. Воно було тривалим та дуже детальним щодо кількох питань.

Доповідали Головком, командувачі – і щодо загальної оборонної ситуації, і щодо конкретних напрямків нашої оборони та наших наступальних дій. За цей день також маємо просування вперед на всіх напрямках наших активних дій,

– зауважив президент.

Також на Ставці розглянули постачання боєприпасів для артилерії – для Сходу та Півдня.

"І хоча вже на максимумі наша робота з партнерами заради снарядів для українських воїнів, зробимо її ще активнішою. Посилення нашої артилерії – очевидний пріоритет, і всі міжнародники отримали сьогодні додаткові завдання. Окремо розглянули ситуацію на півночі, зокрема на території Білорусі", – повідомив український лідер.

Під час засідання були доповіді:

розвідки – ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників;

керівника СБУ.

"Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всіх напрямках. Рішенням Ставки Головкому Залужному та генералу Наєву доручено посилити Північний напрямок, щоб гарантувати спокій. Є відповідні терміни виконання", – наголосив глава держави.

Він подякував Данії та особисто прем'єр-міністерці Метте Фредеріксен за новий оборонний пакет для України: снаряди для артилерії, ракети для ППО, техніку для розмінування.

"Дякую! Провів сьогодні й кілька змістовних підготовчих нарад – як щодо внутрішнього контексту в нашій державі, відповідних внутрішніх заходів, так і щодо міжнародних заходів. Починається надзвичайно важливий період зовнішньої політики", – підкреслив Зеленський.

За його словами, це робота заради розширення миру через розширення безпекових можливостей, альянсів і співпраці. Наступні тижні будуть надзвичайно активними, і позиції України чітко визначені – усі українські посадовці знають, що робити.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Президент розповів, як звільняли Зміїний

Зеленський нагадав, що сьогодні перша річниця звільнення Зміїного від російських окупантів, що стало однією з найвагоміших перемог Сил оборони.

Пам'ятаєте? Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії. Але наші воїни це зробили,

– заявив український лідер.

За його словами, російським терористам потрібен був Зміїний, щоб знищити весь Південь України, зокрема, Одесу й інші міста. Проте українські воїни їх зупинили та вигнали з острова.

"Україна й українці значно сильніші, ніж будь-хто думає про нас. Іноді сильніші, ніж ми самі про себе звикли думати. Завдяки всьому тому, що нашим людям вдається робити в протистоянні російським терористам, ми відкриваємо для всього світу та й для самих себе нову українську силу – справжню українську силу. Силу, яку ми ніколи не втратимо і яка завжди буде опорою безпеки вільного світу", – наголосив глава держави.

Президент вдячний усім, хто звільнив Зміїний. Цю операцію провели ГУР разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки нашої держави:

Головне управління розвідки та спецпідрозділ "Альфа" СБУ,

Військово-Морські сили й армійська авіація Командування Сухопутних військ,

авіація Повітряних Сил і прикордонники.

"Дякую! І завжди будемо пам'ятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги", – зауважив Зеленський.

З тих, чиї імена зараз можна назвати, він згадав полеглих героїв:

Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат.

Бійці "Альфи" СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор.

Воїни Військово-морських Сил: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пирог, штаб-сержант.

"Вічна пам'ять! Вічна пам'ять і слава всім, хто віддав своє життя, щоб жила наша прекрасна Україна! Слава Україні!" – підсумував глава держави.