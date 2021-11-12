Маємо шанси цей Новий рік провести не в червоній зоні, – Кузін про ситуацію з COVID-19

Послабити карантин в Україні можуть після спаду захворюваності. А це, за словами головного санітарного лікаря, залежить безпосередньо від кожного українця.

У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що на Новий рік Україна вже не буде у червоній зоні. Однак на це впливатиме одразу декілька чинників.

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Швидкість виходу області з червоної зони залежить від кожного громадянина: від рівня дотримання протиепідемічних вимог, від рівня вакцинації тощо. За умови дотримання всіх вимог сподіваємося, що маємо шанси цей Новий рік провести не в червоній зоні,

– сказав Ігор Кузін.

Зауважимо, адаптивний карантин діятиме в Україні до кінця 2021 році. Наразі 18 регіонів перебувають у червоній зоні:

Київ,

Херсонська область,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська,

Черкаська області.

Головне про карантин в Україні

8 листопада МОЗ розширило перелік професій, працівники яких обов'язково повинні вакцинуватися. Якщо співробітники не зроблять щеплення до 8 грудня, то їх звільнять з роботи.

Станом на 12 листопада, медики зробили понад 20 мільйонів щеплень. Зауважимо, що темпи вакцинації пришвидшилися після встановлення обмежень для невакцинованих.

Через погіршення ситуації в Україні, Євросоюз вніс нашу країну у "червоний список". Однак 15 країн вирішили не закривати свої кордони для українців. Серед них є Франція, Іспанія, Латвія та Греція.