Маємо тримати стрій, – у Мінкульті дали кілька порад, як зберігати бойовий дух під час війни
5 березня 2022 , 20:29Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Tkachenko.UA
В Україні десятий день триває війна. Після хвилі ейфорії та піднесення дехто почав втрачати бойовий дух.
Більшість українців зараз відчувають емоційні каруселі – від впевненості у перемозі до страху. Це нормальний стан під час війни, однак важливо не падати духом.
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10 порад, як залишатися продуктивним під час війни
- Опануйте страх. Адже він перешкоджає критичному мисленню й сковує рухи, коли потрібно рятуватися.
- Підтримуйте організм у тонусі. Спіть за будь-якої нагоди, навіть якщо для цього потрібно прийняти заспокійливе. Також пийте багато води.
- Дотримуйтеся інформаційної гігієни. Скоротіть кількість джерел, з яких черпаєте інформацію. Не читайте все підряд.
- Структуруйте життя. Робіть щоранку руханку або читайте вірші. Це заспокоює й допомагає адаптуватися до змін.
- Не жалкуйте за матеріальним. Постійна жалість за втраченим підсилює тривогу. Атакуючи наші будинки, ворог саме на це й розраховує.
- Станьте прикладом. Якщо хочете допомогти своїм близьким, то покажіть, як не втрачаєте дух.
- Будуйте плани. Грайте у гру "що я зроблю після війни". Це допоможе мозку працювати на порятунок.
- Рятуйтеся гумор. Сміх допомагає подолати стрес.
- Обіймайте своїх близьких.
- Частіше говоріть "я тебе люблю".
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