Маємо йти вперед, поки чужинці не підуть з Криму, – Зеленський

Сьогодні відбулося урочисте відкриття Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу у Сквері миру в Києві. У заході взяв участь президент Зеленський.

Відкриття меморіалу відбулося у межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи. На церемонії були іноземні гості, зокрема, президент Литви Науседа, прем'єр-міністр Хорватії Пленкович, прем'єр-міністр Латвії Сіліня тощо.

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Символ того, що тирани програють

Президент Зеленський розповів, що меморіал відкрито на місці, де донедавна був сквер чекістів, які скоювали злочини радянської системи, зокрема здійснювали депортації. Тепер тут оживе пам'ять про їхніх жертв як символ того, що тирани і диктатори неодмінно програють. "Цей меморіал – це не просто данина минулому. Це символ того, що ми не забуваємо і не пробачимо", – підкреслив Зеленський.

Політик зазначив, що історія повторюється. І пережите кримськими татарами горе і страждання за часів радянської влади тепер відоме їхнім нащадкам, які зазнають гонінь і переслідувань в анексованому Росією Криму.

Ми стоїмо тут сьогодні, щоб наголосити світу, що Крим – це України, Крим – це наш дім, і ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому,

– наголосив президент.

Зеленський запевнив, що окупанти не зможуть нас зломити так само, як не зламали тих, кого депортували у 1944 році.

Під час промови глава держави висловив упевненість, що Крим буде вільним. "Це наше спільне завдання, і весь світ сьогодні разом з Україною в цій боротьбі", – наголосив він.

Крім того, президент зазначив, що Крим – не просто територія, а "частина нашої душі".

Ми не просто боремося за повернення Криму – ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій Крим, вільний від Росії та страху,

– заявив Зеленський.